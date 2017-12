Denver Nuggets vence novamente O Denver Nuggets, time do brasileiro Nenê na liga de basquete norte-americana, derrotou o Seattle SuperSonics em partida da noite desta quinta-feira. O Nuggets só garantiu a vitória a seis segundos do encerramento do jogo, com uma cesta de Carmelo Antony. O placar final foi de 99 a 98. Nenê marcou 14 pontos para o time de Denver, com quatro assistências e oito rebotes. Com a vitória, o Nuggets assumiu a liderança da Divisão do Meio-Oeste na NBA. Veja os resultados das demais partidas da noite: Houston Rockets 89 x 85 Cleveland Cavaliers Orlando Magic 94 x 90 Indiana Pacers Philadelphia Sixiers 87 x 76 Miami Heat Detroit Pistons 77 x 73 Chicago Bulls New Jersey Nets 87 x 74 Utah Jazz Golden State Warriors 98 x 85 Atlanta Hawks Boston Celtics 105 x 103 Dallas Mavericks San Antonio Spurs 73 x 70 Toronto Raptors L.A. Clippers 93 x 83 Milwaukee Bucks