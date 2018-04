Denver Nuggets vence Warriors e sobe para terceiro no Oeste

O Denver Nuggets conquistou uma vitória emocionante na noite de terça-feira, e subiu para a terceira colocação na Conferência Oeste da NBA. Graças a dois pontos em lances livres, convertidos por JR Smith com o cronômetro parado a 0s4 do fim, a equipe do Colorado bateu o Golden State Warriors por 123 a 122.

A partida foi equilibrada desde o início, com grandes atuações individuais. Pelo Denver, que ainda não contou com os lesionados Carmelo Anthony e Chauncey Billups, o cestinha foi o ala-pivô Kenyon Martin, com 27 pontos, além de 13 rebotes.

O armador Ty Lawson, com 21 pontos, foi outro destaque, e JR Smith - herói da vitória com os lances livres no segundo final - também somou 21 pontos. O brasileiro Nenê marcou nove pontos, e teve importante participação defensiva, com 12 rebotes, quatro roubadas de bola e dois tocos.

Na equipe do Warriors, destacaram-se o ala Corey Maguette, cestinha do jogo com 35 pontos, e o armador Monta Ellis, que anotou 32. Outro armador, Stephen Curry, anotou 26 pontos.

A vitória foi a 22.ª do Nuggets em 35 partidas na temporada regular. A equipe ocupa o terceiro lugar, com campanha idêntica à do Phoenix Suns, quarto colocado. Na noite de terça, a equipe do Arizona venceu o Sacramento Kings por 111 a 109, em noite inspirada do armador Steve Nash, que marcou 30 pontos e deu 12 assistências. O brasileiro Leandrinho jogou por 13 minutos e anotou cinco pontos.

O líder do Oeste é o Los Angeles Lakers, que chegou à 28ª vitória em 34 jogos após vencer o Houston Rockets por 88 a 79. O cestinha da partida foi o pivô Andrew Bynum, com 24 pontos - Kobe Bryant marcou 22. O ala Lamar Odom também brilhou, com 17 pontos, 19 rebotes e nove assistências.

Terça-feira, 5 de janeiro

Indiana Pacers 97 x 90 Orlando Magic

Philadelphia 76ers 97 x 104 Washington Wizards

Charlotte Bobcats 113 x 108 Chicago Bulls

New Jersey Nets 76 x 98 Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks 98 x 93 Detroit Pistons

Denver Nuggets 123 x 122 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 105 x 109 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 109 x 113 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 88 x 79 Houston Rockets

Quarta-feira, 6 de janeiro

Atlanta Hawks x New Jersey Nets

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Orlando Magic x Toronto Raptors

Miami Heat x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder x New Orleans Hornets

San Antonio Spurs x Detroit Pistons

Phoenix Suns x Houston Rockets

Utah Jazz x Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers