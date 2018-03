Denver perde mais uma na NBA O Denver Nuggets, time do brasileiro Nenê, perdeu mais uma partida na noite desta sexta-feira, na NBA. Desta vez, a derrota foi para o Seattle SuperSonics, por 102 a 86, em Seattle. A vitória manteve acesas as esperanças dos Sonics em conseguir uma vaga nos playoffs. Já o Denver (com um recorde de 38 vitórias e 36 derrotas na temporada), está empatado em oitavo lugar na Conferência Oeste com o Utah Jazz. Este sábado, Denver e Utah fazem um confronto crucial na luta pela classificação para a próxima fase. Estes foram os demais resultados da noite: Philadelphia 76ers 86 x 71 Cleveland Cavaliers Orlando Magic 92 x 107 Indiana Pacers New York Knicks 108 x 101 Toronto Pacers Miami Heat 119 x 118 Dallas Mavericks (na prorrogação) Boston Celtics 102 x 93 New Jersey Nets New Orleans Hornets 94 x 99 Phoenix Suns Memphis Grizzlies 109 x 86 Houston Rockets Chicago Bulls 105 x 115 Milwaukee Bucks Los Angeles Lakers 90 x 73 Minnesota Timberwolves Golden State Warriors 99 x 78 Washington Wizards