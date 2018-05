Denver supera Miami e é vice-líder do Oeste na NBA

O Denver Nuggets venceu o Miami Heat por 114 a 96, na noite de quinta-feira, e assumiu a segunda colocação na Conferência Oeste da NBA. A vitória, a 14ª da equipe em 19 jogos, foi construída graças a mais uma boa atuação do ala Carmelo Anthony, cestinha do time do Colorado, com 22 pontos.

O pivô brasileiro Nenê também se destacou, com 15 pontos, oito rebotes e quatro assistências, em uma noite na qual todos os titulares anotaram mais de dez pontos - Arron Afflalo marcou 17, Chauncey Billups, 13, e Kenyon Martin contribuiu com 12.

Pelo Miami Heat, o destaque foi mais uma vez Dwyane Wade. O ala-armador foi o cestinha da partida com 25 pontos e ainda pegou dez rebotes, mas não teve o apoio de coadjuvantes tão competentes - apenas Michael Beasley chegou a dois dígitos na pontuação, com 17.

OS JOGOS DA RODADA Quinta-feira, 3 de dezembro Boston Celtics 90 x 83 San Antonio Spurs Denver Nuggets 114 x 96 Miami Heat Golden State Warriors 109 x 111 Houston Rockets AS PRÓXIMAS PARTIDAS Sexta-feira, 4 de dezembro Washington Wizards x Toronto Raptors Atlanta Hawks x New York Knicks New Orleans Hornets x Minnesota Timberwolves Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls Detroit Pistons x Milwaukee Bucks New Jersey Nets x Charlotte Bobcats Oklahoma City Thunder x Boston Celtics Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks Utah Jazz x Indiana Pacers Los Angeles Lakers x Miami Heat

A liderança na Conferência Oeste continua com o Los Angeles Lakers , que não jogou na noite de quinta, e tem 14 vitórias em 17 partidas disputadas na temporada 2009/2010.

No Leste, a ponta é do Orlando Magic, que venceu 15 vezes em 19 partidas. Mas na noite de quinta, o time da Florida ganhou companhia: o Boston Celtics superou o San Antonio Spurs por 90 a 83 e também alcançou 15 triunfos em 19 jogos.

O destaque do Celtics foi o ala-pivô Kevin Garnett, cestinha da partida com 20 pontos. Ele sobressaiu-se na noite pouco inspirada de Paul Pierce, que marcou apenas oito pontos. No entanto, Rajon Rondo - 12 pontos e 12 assistências -, e Ray Allen, com 15 pontos, compensaram a fraca atuação do ala.

O momento curioso da partida, porém, foi logo no começo, quando De Juan Blair fez uma cesta contra seu time, o Spurs. Porém, ele se recuperou ao longo da partida e terminou como um dos destaques, com um doble-doble: 18 pontos e 11 rebotes, a melhor marca de sua carreira.