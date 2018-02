Denver vence com 11 pontos de Nenê O ala/pivô brasileiro Nenê Hilário jogou 31 minutos, assinalou 11 pontos, obteve oito rebotes, fez três assistências e quatro faltas na vitória do Denver Nuggets, jogando em casa, sobre o Orlando Magic, por 115 a 102, na rodada de segunda-feira da NBA. Com este resultado, o Denver manteve a terceira posição na Divisão Noroeste da Conferência do Oeste, com 10 vitórias e 7 derrotas na temporada 2004-2005. Já o Toronto Raptor, do pivô Rafael Baby Araújo, perdeu por apenas dois pontos para o New Jersey Nets (88 a 86) e agora está em quarto lugar na Divisão Atlântico da Conferência do Leste, com 7 vitórias e 14 derrotas. Outros resultados: Atlanta 96, Filadélfia 92; San Antonio 91, Chicago 75; Detroit 101, Dallas 85; Miami 100, Utah 80; Golden State 110, Boston 106; L.A. Clippers 99, Charlotte 93.