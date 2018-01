Denver vence com 16 pontos de Nenê Carmelo Anthony fez 24 pontos e Earl Boykins, 23, na vitória ontem à noite do Denver Nuggets sobre o Seattle Supersonics por 121 a 105. Foi mais um passo importante do time do brasileiro Nenê Hilário aos playoffs pela segunda temporada consecutiva. Nenê jogou 21 minutos, fez 16 pontos, pegou sete rebotes e deu uma assistência. Outros resultados: New Jersey 99, Boston 86; Atlanta 105, Minnesota 98; Filadélfia 112, Washington 106; Cleveland 98, Milwaukee 81; Chicago 110, Toronto 97; Dallas 88, Utah 81; Houston 98, Phoenix 97; San Antonio 125, L.A. Clippers 124.