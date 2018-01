Denver vence com 21 pontos de Nenê O ala-pivô brasileiro Nenê Hilário totalizou 21 pontos na vitória de ontem à noite do Denver Nuggets sobre o Portland Trail Blazers por 119 a 115. Nenê jogou durante 33 minutos. Foi a última partida do Denver na temporada regular da NBA e a equipe parte agora para a disputa dos playoffs. Outros resultados: Cleveland 100, Boston 86; Detroit 95, Atlanta 68; Miami 99, Charlotte 80; New Jersey 109, Washington 101; Toronto 127, Milwaukee 109; Chicago 92, New York 91; Dallas 101, Seattle 96.