Denver vence com 7 pontos de Nenê O ala brasileiro Nenê marcou sete pontos, obteve seis rebotes e fez duas faltas, nos 22 minutos que esteve em quadra, na vitória do Denver Nuggets sobre o New Orleans Hornets, por 76 a 67, na rodada de segunda-feira da NBA. Foi a sexta vitória nas sete últimas apresentações do Denver, que não contou com a presença de um dos seus principais destaques, o ala porto-riquenho Carmelo Anthony, que se lesionou no tornozelo esquerdo, sábado, no jogo diante dos Rockets de Houston. Outros resultados da NBA, segunda-feira: Orlando Magic 101 Boston Celtics 117; Los Angeles Clippers 94 Cleveland Cavaliers 82.