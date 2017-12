Denver vence Dallas na NBA O time do Denver Nuggets tratou muito bem o público que compareceu a seu ginásio, presenteando-o com uma rara vitória sobre a boa equipe do Dallas Mavericks, pelo placar final de 113 a 103. O público pagante de 19.568 - o maior registrado nos quatro anos de existência do Pepsi Center - pôde presenciar extasiado o time de Denver marcar seu recorde de pontos nesta temporada de 2003-2004 da liga norte-americana de basquete (NBA). Esta também foi a sexta vitória dos Nuggets sobre os Mavs nos últimos 31 jogos. O brasileiro Nenê, do Denver, marcou quinze pontos, pegou sete rebotes e deu quatro assistências para ajudar sua equipe a conseguir esta importante vitória. Confira os demais resultados da noite: Boston Celtics 106 x 96 Milwaukee Bucks Atlanta Hawks 95 x 83 Miami Heat Orlando Magic 86 x 87 Toronto Raptors Detroit Pistons 92 x 88 Cleveland Cavs Indiana Pacers 90 x 77 Philadelphia 76ers Memphis Grizzlies 98 x 102 Minnesota Timberwolves Utah Jazz 98 x 81 Seattle SuperSonics Phoenix Suns 83 x 92 Golden State Warriors Sacramento Kings 103 x 74 Houston Rockets Portland TrailBlazers 97 x 93 New Jersey Nets Los Angeles Lakers 103 x 87 San Antonio Spurs