Denver vence Houston na NBA O Denver Nuggets, time do brasileiro Nenê, venceu o Houstou Rockets por 110 a 100 na noite desta sexta-feira, em Denver e continua firme na luta por uma vaga nos playoffs da temporada 2003-2004 da NBA. Mas a tarefa não vai ser nada fácil. Na corrida pela classificação, a equipe de Nenê ainda terá que enfrentar Phoenix, Houston, Portland, San Antonio e Sacramento, pela ordem. O Phoenix, lanterninha da Conferência Oeste, é o único dos adversários restantes do Denver que não está entre os sete primeiros colocados da Conferência até o momento. Estes foram os demais resultados da noite: Orlando Magic 87 x 95 Atlanta Hawks Boston Celtics 111 x 106 Golden State Warriors Indiana Pacers 84 x 64 Toronto Raptors New Jersey Jets 108 x 83 New York Knicks Detroit Pistons 92 x 84 Miami Houston Minnesota Timberwolves 91 x 73 Washington Wizards Memphis Grizzlies 109 x 99 Phoenix Suns Chicago Bulls 114 x 110 Los Angeles Clippers (na prorrogação) Milwaukee Bucks 107 x 89 Cleveland Cavs Utah Jazz 81 x 94 San Antonio Spurs Seattle SuperSonics 86 x 97 Los Angeles Lakers