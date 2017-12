Denver vence Milwaukee Bucks por 94 a 86 O Denver Nuggets derrotou o Milwaukee Bucks, por 94 a 86, em partida da noite desta quarta-feira pela NBA. André Miller, do Nuggets, foi o cestinha do jogo, com 17 pontos e oito assistências. O brasileiro Nenê, que também defende o time de Denver, mais uma vez não entrou em quadra. Veja os resultados das demais partidas da noite: LA Lakers 104 x 83 NY Knicks New Orleans Hornets 81 x 73 Boston Celtics Washington Wizards 106 x 95 Cleveland Cavaliers Philadelphia Sixers 81 x 75 Toronto Raptors Indiana Pacers 91 x 78 LA Clippers Houston Rockets 85 x 83 Golden State Warriors Sacramento Kings 118 x 110 Utah Jazz Detroit Pistons 99 x 92 Memphis Grizzlies Portland Trail Blazers 94 x 93 Miami Heat