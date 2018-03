Denver vence Minnesota na NBA O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário, derrotou em casa o Minnesota Timberwolves, em partida da noite deste sábado pelos playoffs da liga de basquete norte-americana (NBA). Placar final: 107 a 86. Nenê atuou por 24 minutos e marcou 14 pontos na vitória do Nuggets, com quatro assistências e três rebotes. O cestinha do jogo foi Latrell Sprewell, do Timberwolves, que marcou 25 pontos (uma assistência e quatro rebotes) mas não conseguiu evitar a derrota do time de Minnesota. Veja os resultados das demais partidas da noite: New Orleans Hornets 77 x 71 Miami Heat Detroit Pistons 95 x 85 Milwaukee Bucks Dallas Mavericks 104 x 79 Sacramento Kings