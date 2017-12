Depois de vencer campeão, Chicago perde primeira na NBA Um dia depois de arrasar o Miami Heat, atual campeão da NBA, o Chicago Bulls foi derrotado por 109 a 104, na noite desta quarta-feira, no segundo dia de jogos da temporada - que marcou a estréia da maioria das equipes. O ala Dwight Howard mostrou logo no início que o Orlando Magic vai ser uma equipe muito diferente da que fez irregular campanha na última temporada. Ele saiu de quadra como o astro do jogo, com 27 pontos e 11 rebotes. O armador Jameer Nelson fez mais 21. O armador Ben Gordon liderou o ataque do Bulls, com 24 pontos. O Phoenix Suns se reabilitou da derrota para o Los Angeles Lakers na estréia e venceu o outro time da cidade, o Clippers, por 112 a 104. O brasileiro Leandrinho teve atuação mais discreta que no dia anterior, quando foi o cestinha da equipe com 30 pontos, e saiu de quadra com 11 pontos e 7 rebotes. O mais ofensivo da equipe foi Shawn Marion, com 27 pontos - Elton Brand, dos Clippers, marcou 28. O Lakers, por sua vez, foi a primeira equipe a chegar a duas vitórias, ao bater o Golden State Warriors por 110 a 98. O ala Lamar Odom marcou 22 pontos e foi superado como cestinha pelo companheiro Ronny Turiaf, que saiu do banco para marcar 23 pontos. Outros resultados Philadelphia Sixers 88 x 75 Atlanta Hawks Charlotte Bobcats 99 x 106 Indiana Pacers Boston Celtics 87 x 91 New Orleans Hornets New Jersey Nets 102 x 92 Toronto Raptors Cleveland Cavaliers 97 x 94 Washington Wizards Detroit Pistons 97 x 105 Milwaukee Bucks Minnesota Timberwolves 92 x 83 Sacramento Kings Memphis Grizzlies 117 x 118 New York Knicks Utah Jazz 107 x 97 Houston Rockets Seattle Supersonics 106 x 110 Portland Trail Blazers Atualizada às 9h30