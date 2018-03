DeRozan dá show e Raptors bate Celtics em confronto direto na NBA

Na disputa pelas primeiras colocações da Conferência Leste da NBA, o Toronto Raptors derrotou o Boston Celtics na noite de sexta-feira. O time canadense contou com mais uma atuação inspirada de DeMar DeRozan para vencer por 107 a 97, em casa, e voltar de vez à disputa pelo segundo lugar.

O resultado fez o Raptors subir para 34 vitórias, ainda na quarta posição, mas agora a três triunfos do próprio Celtics, vice-líder do Leste. A ponta está nas mãos do Cleveland Cavaliers, que tem 40 triunfos na temporada.

Se DeRozan vive em 2016/2017 sua melhor temporada na NBA, na sexta anotou seu máximo de pontos na carreira. O ala/armador assumiu o protagonismo na ausência de seu colega Kyle Lowry, acertou 15 dos 28 arremessos de quadra que tentou e terminou o confronto com 43 pontos.

A partida ainda marcou a estreia pelo Raptors dos recém-contratados P.J. Tucker, vindo do Phoenix Suns, e Serge Ibaka, trazido do Orlando Magic. Saindo do banco, Tucker terminou com nove pontos e 10 rebotes, enquanto Ibaka foi titular e anotou 15 pontos e sete rebotes.

A contratação do congolês naturalizado espanhol tirou um pouco o espaço do brasileiro Lucas Bebê, que chegou a ser titular em parte da temporada. Na sexta, saiu do banco e atuou por 11 minutos, sem pontuar. Pelo Celtics, destaque para os 20 pontos do armador Isaiah Thomas.

Também na disputa direta por posição, mas no Oeste, o San Antonio Spurs viajou para a Califórnia e saiu com a vitória diante do Los Angeles Clippers. Com mais uma boa atuação coletiva, o time texano passou pelo adversário por 105 a 97, se consolidando ainda mais na vice-liderança.

Foi a 44.ª vitória do Spurs, quatro atrás do líder do Oeste, o Golden State Warriors. Já o Clippers perdeu pela 23.ª vez e, após um ótimo início de temporada, já é o quinto da conferência.

Os 21 pontos de Kawhi Leonard e os double-doubles de LaMarcus Aldridge (15 pontos e 11 rebotes) e Pau Gasol (17 pontos e 11 rebotes) foram determinantes para o triunfo texano. Palo Clippers, destaque para os 29 pontos e nove rebotes de Blake Griffin e os 23 pontos do reserva Austin Rivers.

Ainda no Oeste, o Oklahoma City Thunder voltou a contar com grande atuação de Russell Westbrook para vencer. Diante do combalido Los Angeles Lakers, o armador anotou seu 28.º triple-double e foi fundamental para a tranquila vitória por 110 a 93. O Thunder é o sétimo colocado do Oeste, enquanto o Lakers ocupa a vice-lanterna.

Westbrook precisou de somente 19 minutos para alcançar o triple-double e deixou a quadra com 17 pontos, 17 assistências e 18 rebotes. A partida marcou as estreias pelo Thunder de Taj Gibson (12 pontos) e Doug McDermott (oito), contratados junto ao Chicago Bulls. O cestinha, no entanto, saiu do lado do Lakers: D'Angelo Russell, com 29 pontos.

Ainda na sexta, o terceiro colocado do Leste, Washington Wizards, foi surpreendido fora de casa diante do Philadelphia 76ers por 120 a 112, apesar dos 40 pontos de Bradley Beal. Já o quinto lugar Atlanta Hawks perdeu para o embalado Miami Heat em casa, por 108 a 90, graças aos 23 pontos do reserva Tyler Johnson.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 120 x 112 Washington Wizards

Indiana Pacers 102 x 92 Memphis Grizzlies

Toronto Raptors 107 x 97 Boston Celtics

Chicago Bulls 128 x 121 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 95 x 109 Utah Jazz

Oklahoma City Thunder 110 x 93 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 97 x 84 Dallas Mavericks

Atlanta Hawks 90 x 108 Miami Heat

Denver Nuggets 129 x 109 Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers 97 x 105 San Antonio Spurs

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Sacramento Kings x Charlotte Hornets

Orlando Magic x Atlanta Hawks

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Miami Heat x Indiana Pacers

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors x Brooklyn Nets