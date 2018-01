Derrick Rose sofre fratura no rosto em 1º treino do Bulls

A terça-feira marcava somente o primeiro dia de treinos oficiais de pré-temporada no Chicago Bulls, mas para Derrick Rose se transformou em mais uma página de seu longo pesadelo com lesões. Durante a atividade, o armador sofreu um duro choque no rosto, que lhe obrigará a ser submetido a uma cirurgia já nesta quarta-feira.

"O armador do Bulls Derrick Rose foi golpeado no rosto por um cotovelo no treino de hoje. Ele foi levado pela equipe médica do Bulls ao Centro Médico da Rush University para exames e avaliação, que determinaram uma fratura na órbita esquerda. Após consulta com especialistas, foi determinado que ele precisará de cirurgia, que acontecerá amanhã em Rush", explicou o Bulls em comunicado oficial.

A franquia, no entanto, não forneceu maiores detalhes sobre a lesão, como o jogador que atingiu Rose. Além disso, explicou que uma previsão do tempo de afastamento só será divulgada após a cirurgia. Ele deverá perder diversas partidas desta pré-temporada e corre o risco de ficar de fora dos primeiros compromissos do campeonato de 2015/2016.

A sequência de contusões passou a assolar o armador depois que ele foi eleito MVP (jogador mais valioso) da temporada 2010/2011. Em 2011/2012, atuou em somente 39 dos 82 jogos e durante os playoffs, sofreu a ruptura no ligamento cruzado anterior de seu joelho esquerdo que o obrigou a passar pela primeira cirurgia.

A recuperação foi longa e obrigou Rose a ficar afastado de toda a temporada 2012/2013. A expectativa era vê-lo em plenas condições em 2013/2014, mas após somente 10 jogos ele sofreu uma ruptura de menisco no joelho direito, passou por nova cirurgia e ficou de fora do restante do campeonato.

No início de 2015, nova cirurgia, outra vez para corrigir uma lesão no menisco de sua perna direita, mas talvez a menos grave das lesões até aqui. No fim da temporada 2014/2015, o armador já estava de volta às quadras. Nas últimas quatro temporadas, ele atuou em 100 de 312 jogos possíveis.