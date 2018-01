Derrota deve mudar o Dream Team Após a dificuldade que o Dream Team enfrentou nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, Charles Barkley, um dos 50 melhores jogadores da história da NBA, advertiu que a possibilidade da derrota estava próxima. Na Austrália, os Estados Unidos estiveram perto de perder para a Lituânia na semifinal. No Mundial de Indianápolis, a previsão se concretizou e os anfitriões foram humilhados ao perder uma invencibilidade de 58 jogos, desde 1992, para a Argentina (87 a 80). Como os EUA manterão a hegemonia no basquete? Da última vez que os norte-americanos foram ameaçados, David Stern, presidente da NBA, ?empurrou? os profissionais para as disputas dos Jogos Olímpicos e Mundiais. Em 1989, Stern firmou com a Federação Internacional de Basquete (Fiba) o histórico acordo que quebrou a barreira entre profissionalismo e amadorismo. Era a forma de não voltar a ser humilhado. Afinal, os norte-americanos não engoliam a derrota nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, em 1987, para o Brasil, de Oscar e Marcel, e o fato de ficarem atrás da ex-União Soviética e da Iugoslávia na Olimpíada de Seul, em 1988. Ao prever que não demoraria muito o dia em que uma seleção derrotaria os Estados Unidos e os profissionais da NBA, Charles Barkley referia-se ao forte basquete europeu. Não imaginava que o carrasco pudesse ser a Argentina, que tem três atletas na NBA - o armador Juan Sánchez e o pivô Ruben Wolkowsky há duas temporadas e o ala Emanuel Ginobili, que acertou agora com os Spurs. Entre os fatores apontados para que as outras seleções cheguem perto do basquete da NBA está a universalização - serão 60 os estrangeiros na temporada 2002/2003 da liga, incluindo o brasileiro Maybyner ?Nenê? Hilário, no Denver Nuggets. É claro que o desejo de David Stern sempre foi a expansão mundial da NBA, aproveitar eventos como os Jogos Olímpicos para impulsionar a venda de produtos. A primeira seleção da NBA dos Jogos de Barcelona, em 1992, podia ser chamada Dream Team (time dos sonhos), com Michael Jordan, Magic Johnson e Larry Bird. Mas com Antonio Davis, Paul Pierce, Baron Davis, Elton Brand, Jermaine O?Neal, Ben Wallace..., a invencibilidade acabou. Os Estados Unidos continuam muito bons, mas sem os principais nomes da liga (Jason Kidd, Vince Carter, Allen Iverson, Kobe Bryant, Shaquille O?Neal...) e já não podem ser chamados de Dream Team. Na verdade, muitos jogadores da NBA não fazem questão de passar parte das férias e a pré-temporada jogando o Mundial da Fiba. Segundo Reggie Miller, em sua terceira convocação para a seleção, o "fator medo também desapareceu". O mundo não teme mais o Dream Team que também já não é mais dos sonhos. Seleção e NBA são uma coisa só nos Estados Unidos - tanto que a liga assumiu o marketing e o calendário da equipe norte-americana este ano. Após a histórica derrota para a Argentina fica a reflexão: será que os principais astros da liga vão continuar sendo poupados de jogar na Olimpíada de 2004 e no Mundial de 2006?