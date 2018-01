Derrota do Toronto ajuda Bucks na NBA A derrota do Toronto Raptors para o Detroit Pistons por 99 a 87 na madrugada desta quinta-feira deu o título da Divisão Central aos Bucks enquanto o Indiana Pacers passaram à fase final ao derrotar o New York Knicks por 100 a 93. A volta de Alonzo Mourning foi providencial para a vitória do Miami Heat sobre o Boston por 102 a 97 e os jogadores do Phoenix Suns foram os grandes heróis da noite ao vencerem os Mavericks Dallas por 111 a 106. Em Seattle, Gary Payton comandou com supremacia a vitória dos SuperSonics sobre o Warriors por 107 a 101. Ele marcou 32 pontos e fez sete assistências durante a partida. No jogo de Atlanta, os Hawks tiveram uma vitória apertada contra os Cavaliers por 107 a 102, com destaque para o desempenho de Jason Terry, que bateu seu recorde de pontos na temporada ao marcar 38. Na última partida da rodada, o Chicago Bulls derrotou o Washington por 113 a 109.