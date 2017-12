Derrota do Wizards e vexame de Jordan O astro do basquete norte-americano, Michael Jordan, do Washington Wizards, teve o pior desempenho de toda a sua carreira, nesta sexta-feira, na humilhante derrota para o Indiana Pacers. Com apenas seis pontos marcados, ?Air Jordan? viu sua equipe perder por 108 a 81 e pouco fez para reverter o resultado. Nos demais jogos da rodada, o Atlanta venceu o Miami por 100 a 96, o Nova Jersey derrotou o Detroit por 88 a 75, o Dallas passou pelo Chicago por 89 a 74, o Utah venceu o Portland por 99 a 87, o Phoenix ganhou do Boston por 84 a 82 e o Seattle derrotou os Clippers por 101 a 90.