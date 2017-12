Derrota não desanima basquete masculino O técnico Lula assumiu a responsabilidade pela eliminação da seleção brasileira de basquete na disputa das três vagas das Américas para a Olimpíada de Atenas. ?Perdemos um sonho. Tivemos três jogos difíceis (Argentina, Canadá e Porto Rico), quando perdemos nos detalhes.? Segundo Lula, ?a seleção está no caminho certo?. ?Mas a distância é longa. Nos resta continuar treinando para alcançarmos os nossos objetivos em um futuro próximo. Assumo toda a responsabilidade pelo resultado.? O pivô Tiago Splitter, de 18 anos, lamentou a perda da vaga olimpíca. ?A vitória estava na nossa mão e deixamos escapar.? No Pré-Olímpico de San Juan, em Porto Rico, o Brasil venceu Ilhas Virgens, Venezuela e República Dominicana. Foi derrotado por Estados Unidos, Argentina, Canadá e Porto Rico. A equipe brasileira volta a jogar nesta quinta-feira diante do México.