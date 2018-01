Desfalcada, seleção adia treinos táticos Com apenas sete jogadoras na primeira etapa de treinamentos, no CT do COC, em Ribeirão Preto, o técnico da seleção brasileira feminina de basquete, Antônio Carlos Barbosa, priorizou a parte física do grupo. Os treinos foram realizados, durante toda a semana, em dois períodos, e, somente durante a próxima semana, é que terá condições de fazer um trabalho tático, com a chegada de outras atletas. Kelly será a primeira a chegar, na segunda-feira (09), após resolver problemas particulares. "Por enquanto, é um trabalho individualizado, físico", diz Barbosa. As jogadoras dedicam-se aos treinos e, em algumas noites, procuram se divertir. A ala-pivô Leila, que ficou afastada quase quatro anos das quadras, não se queixa dos exercícios físicos sucessivos, pois quer recuperar a sua forma o mais rápido possível. "Quero voltar a jogar bem", afirma Leila. Além de experiente, também é uma das mais descontraídas do grupo, mudando o ritmo do convívio com as colegas. "Ela é divertida e continua com o bom astral de antes", testemunha a armadora Jacqueline, outra preocupada com o aspecto físico. As duas já atuaram juntas pelo antigo Lacta/Santo André e dividiram o quarto na concentração da seleção brasileira, que se preparava para o Mundial de 1998, disputado na Alemanha. "A Leila motiva o grupo e sabemos do que ela é capaz", diz Jacqueline. As jogadoras da seleção brasileira têm as noites de folga. Elas dormem no CT do COC, que fica num condomínio fechado, num bairro distante do centro e da agitação das avenidas mais badaladas de Ribeirão Preto. Ali, elas têm boa estrutura: TV, vídeo, internet, jogos. Mas, quando dá, saem, como uma rápida ida a um dos shopping centers da cidade, durante a semana. É um dos poucos momentos de concentração, já que o treino, no dia seguinte, é duro.