Desfalcado, Celtics vence Suns fora e segue de olho em liderança na NBA

Mesmo desfalcado, o Boston Celtics segue de olho na liderança da Conferência Leste da NBA, às vésperas do início dos playoffs. Na noite desta segunda-feira, o vice-líder da tabela derrotou o Phoenix Suns por 102 a 94, fora de casa. No duelo, o Celtics voltou a sofrer a baixa de Marcus Morris.

O time entrou em quadra sem Kyrie Irving e Marcus Smart. Ambos foram submetidos a cirurgias recentemente, no joelho e na mão, respectivamente. São desfalques certos até o início dos playoffs. Sem eles, o Celtics contou com a liderança de Jayson Tatum, cestinha da partida ao lado de Josh Jackson, dos donos da casa. Os dois anotaram 23 pontos cada.

O novato, que superou a marca de 1.000 pontos na temporada, contribuiu ainda com seis rebotes e teve a ajuda de Al Horford, que quase anotou um "double-double". Foram 19 pontos e nove rebotes, além de sete assistências. Com a dupla inspirada, o Celtics fechou o primeiro quarto com ampla vantagem: 31 a 15. O Suns equilibrou no período seguinte, mas os visitantes voltaram a se impor no terceiro quarto e encaminharam o triunfo.

Apesar da vitória, o Celtics deixou a quadra preocupado com Marcus Morris. Responsável por 20 pontos, o ex-jogador do Suns voltou a lesionar o tornozelo direito e deixou a partida mais cedo. Ele já virou desfalque certo para o duelo contra o Sacramento Kings, no domingo.

Com o resultado desta segunda, o Celtics faturou sua 51ª vitória - tem 23 derrotas. E segue na cola do líder Toronto Raptors, com 54 triunfos e 20 derrotas. Já o Suns vive situação oposta. É o último colocado da Conferência Oeste, com apenas 19 vitórias e 56 revezes.

Outro destaque da rodada desta segunda foi o triunfo do Philadelphia 76ers sobre o Denver Nuggets por 123 a 104. O duelo marcou o retorno do armador Markelle Fultz, primeira escolha do último draft. Ele começou a partida no banco de reservas, mas anotou 10 pontos e oito assistências nos 14 minutos em que esteve em quadra.

Fultz não jogava uma partida desde outubro do ano passado por conta de uma lesão no ombro. Recuperado, ele ganhou a primeira chance neste ano com o objetivo de ganhar confiança às vésperas dos playoffs - o Sixers não conquistava a vaga desde 2012.

Neste embalo, o time da casa foi liderado por Joel Embiid, responsável por um "double-double" de 20 pontos e 13 rebotes. Dario Saric contribuiu com 20 pontos e seis rebotes. Pelo Nuggets, o destaque foi Will Barton, cestinha do jogo, com 25 pontos.

O Philadelphia 76ers ocupa a quarta colocação da Conferência Oeste, com 43 vitórias e 30 derrotas. Já a franquia de Denver está em nono na mesma conferência, na beira da zona de classificação aos playoffs, com 40 triunfos e 34 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 137 x 128 New York Knicks

Detroit Pistons 112 x 106 Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers 123 x 104 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 93 x 101 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 94 x 102 Boston Celtics

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Washington Wizards x San Antonio Spurs

Toronto Raptors x Denver Nuggets

Houston Rockets x Chicago Bulls

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x Dallas Mavericks

Golden State Warriors x Indiana Pacers

Los Angeles Clippers x Milwaukee Bucks