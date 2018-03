Desfalques atrapalham time de Barbosa Das 23 jogadoras convocadas pelo técnico Antonio Carlos Barbosa, 14 delas iniciaram nesta segunda-feira, em Ribeirão Preto, a segunda etapa de preparação da seleção brasileira feminina de basquete que disputará o Campeonato Mundial, na China, entre 14 e 25 de setembro. Nove delas ainda disputam campeonatos por seus clubes, sendo oito na WNBA e uma na Coréia do Sul. Dessa maneira, a única alternativa de Antonio Carlos Barbosa é monitorá-las pelas estatísticas da internet. Mas ele não sabe como o atraso na formação do grupo influenciará seu time no Mundial. "A situação é complicada e espero que isso prejudique só a parte coletiva, não a individual", disse o treinador. Na WNBA, apenas Janeth (Houston Comets) e Adrianinha (Phoenix Mercury) são titulares em suas equipes, enquanto que Helen (Washington Mystics) está sendo freqüentemente utilizada. Kelly (Detroit Shock) está atuando há poucas rodadas e Claudinha, Iziane, Érika e Cintia Tuiú jogam pouco. "São confrontos de times de alto nível, mas elas perdem entrosamento e condição de jogo, tornando o grupo heterogêneo", avaliou o treinador da seleção. Não é porque atuam no exterior, principalmente na WNBA, que essas jogadoras estão garantidas no Mundial. "Não é tão simples, a vantagem ocorre se estão jogando", avisou Barbosa. Ele nem sabe, ao certo, quando poderá contar com Alessandra, que joga na Coréia do Sul. E amistosos preparatórios? Por enquanto, nada. Nesse ritmo, as 14 jogadoras começaram a treinar nesta segunda-feira. Sabem apenas que, em 21 de agosto, irão treinar no Rio e, em 31 de agosto, viajam para um torneio na Austrália. De lá, para o Mundial da China. Mas a maioria das jogadoras que estão em Ribeirão deverá ser cortada do grupo. E Barbosa ainda não tem um time formado. Os adversários do Brasil, no grupo B do Mundial, serão a anfitriã China, Senegal e Iugoslávia. Três classificam-se para a fase seguinte.