Desfribilador salva ex-jogador Um desfibrilador salvou a vida do ex-jogador da seleção brasileira de basquete Adílson Freitas do Nascimento, de 55 anos. Segundo informações da Rádio Jovem Pan, Adílson disputava uma partida amistosa no Clube Atlético Paulistano, no bairro dos Jardins, zona sul de São Paulo, quando caiu inconsciente na quadra, apresentando sintomas de parada cardíaca. Os médicos agiram rápido. Utilizaram um desfibrilador automático e conseguiram reanimá-lo. O diretor administrativo do Paulistano, Paulo Movizzo, informou que o clube dispõe de seis desfibriladores. Segundo ele, pelo menos um deles, portátil, é utilizado durante os eventos esportivos.