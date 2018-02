Desta vez não deu para o Cleveland LeBron James, que sofreu um golpe acidental no rosto, na altura do olho, não voltou para o segundo-tempo da partida de ontem em que sua equipe, o Cleveland Cavaliers, mesmo jogando em casa, perdeu para Houston Rockets, por 98 a 87. Os destaques do jogo foram Tracy McGrady , que marcou 29 pontos, e Yao Ming, 20, para o Houston. Mas Cleveland , do brasileiro Anderson Varejão, ainda lidera a Divisão Central na temporada 2004-2005 da NBA. Outros resultados: Washington Wizards 105, Detroit Pistons 107; Charlotte Bobcats 71, Indiana Pacers 74; Orlando Magic 105, Milwaukee Bucks 111; New York Knicks 100, Minnesota Timberwolves 87; Memphis Grizzlies 117, Boston Celtics 109; New Orleans Hornets 96, Phoenix Suns 107; Los Angeles Clippers 101, Utah Jazz 90; Golden State Warriors 111, Toronto Raptors 105.