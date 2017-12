Detroit bate Cleveland e vai à final da Conferência Leste O Detroit Pistons confirmou seu favoritismo e derrotou o Cleveland Cavaliers, do brasileiro Anderson Varejão, por 79 a 61 na sétima partida da série semifinal da Conferência Leste que aconteceu neste domingo. Com a vitória, o time fez 4 a 3 no duelo e se classificou para a final da conferência Leste, contra o Miami Heat. Jogando em seu ginásio, o Palace of Alburn Hills, o Pistons ganhou o primeiro quarto por 21 a 15, mas deixou o Cavaliers vencer o segundo por 23 a 19. Na volta do intervalo da partida, o time da casa voltou melhor e abriu mais oito pontos no terceiro quarto, 18 a 10, entrando no último vencendo por 58 a 48. Com um jogo consistente tanto na defesa, quanto no ataque, o Detroit conseguiu ainda abrir mais oito pontos, terminando a partida em 79 a 61. O Cleveland chegou muito perto da vaga ao vencer o Pistons, em Detroit, no quinto jogo, por 86 a 84. Mas quando tinha tudo para fechar o confronto no sexto duelo, em casa, perdeu por 84 a 82 e a decisão foi para Detroit, onde o time da casa, equipe de melhor campanha da temporada regular da NBA, confirmou seu favoritismo. Na temporada regular, Detroit e Miami se enfrentaram cinco vezes, com quatro do Pistons. Nos dois primeiros, em casa, venceu por 81 a 66 e 106 a 101. Em Miami, o Heat descontou vencendo por 100 a 98. O quarto encontro foi novamente em Detroit, que venceu por 82 a 73, e o quinto, em Miami, teve mais uma vitória do Pistons: 95 a 82.