Detroit derrota Lakers por 87 a 75 A equipe do Detroit Pistons venceu o primeiro duelo com o Los Angeles Lakers na série final da temporada 2003/2004 da NBA, por 87 a 75, em Los Angeles. Chauencey Billups, com 22 pontos, e Rasheed Wallace, com 14 pontos e oito rebotes, foram os destaques do time vencedor. Desta vez, de nada adiantou o poder de ataque de Shaquille O?Neal (34 pontos e 11 rebotes) e Kobe Bryant (25 pontos). O segundo jogo será nesta terça-feira, mais uma vez em Los Angeles.