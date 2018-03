Detroit derrota Orlando por 98 a 67 O Detroit Pistons segue com esperanças de conquistar uma vaga nas semifinais da conferência do Leste da NBA. Nesta quarta-feira, a equipe derrotou o Orlando Magic, em seu ginásio, por 98 a 67, e diminuiu a vantagem do adversário para 3 a 2 na disputa da série melhor-de-sete jogos. Richard Hamilton foi o cestinha dos Pistons, com 24 pontos. Os times voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, em Orlando. Uma vitória da equipe da Flórida encerra a disputa. O Detroit vai tentar levar o duelo para o sétimo e decisivo jogo.