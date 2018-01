Detroit e Cleveland demitem técnicos O Detroit Pistons e o Cleveland Cavaliers anunciaram hoje a demissão de seus respectivos técnicos, depois de não conseguirem se classificar para os playoffs da liga profissional de basquete dos Estados Unidos (NBA). O diretor de esportes do Detroit, Joe Dumars, anunciou hoje a decisão do clube de mandar embora o técnico George Irvine. No Cleveland, o anúncio da demissão do técnico Randy Wittman foi feito pelo gerente Jim Paxon. Nos dois casos, os substitutos serão anunciados no dia 27 de junho.