Detroit e Sacramento avançam nos playoffs A noite de quinta-feira foi de dupla eliminação nos playoffs da NBA. Detroit Pistons e Sacramento Kings avançaram na disputa pelo título da temporada 2003/2004 da liga norte-americana de basquete, ao derrotarem, respectivamente, Milwaukee Bucks e Dallas Mavericks. Em casa, o Sacramento ganhou do Dallas Mavericks por apertados 119 a 118 e fechou a série melhor-de-sete em 4 a 1. O destaque dos Kings foi o armador Mike Bibby, que marcou 36 pontos. Agora, a equipe irá jogar contra o vencedor de Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves nas semifinais da Conferência Oeste. O Detroit também jogou em casa e fechou sua série em 4 a 1. Para isso, venceu o Milwaukee Bucks por 91 a 77, graças principalmente aos 24 pontos de Tayshaun Prince. O próximo adversário dos Pistons na Conferência Leste da NBA já está definido: é o New Jersey Nets, que eliminou o New York Knicks.