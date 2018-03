Detroit elimina o Orlando e está na final da Conferência Leste

O Detroit Pistons é a primeira equipe a conquistar uma vaga nas finais de conferência da NBA na temporada 2007/08. Na noite de terça-feira, a equipe de Michigan bateu o Orlando Magic por 91 a 86 e fechou a série melhor-de-sete com vantagem de 4 a 1, para avançar à decisão do Leste. O grande destaque da partida foi Richard "Rip" Hamilton, cestinha com 31 pontos. O armador do Detroit não esteve em sua melhor forma nos arremessos de quadra - acertou sete em 20 tentativas - mas fez a diferença nos lances livres, um de seus pontos fortes. Ele converteu todos os 16 que cobrou. A grande atuação de Hamilton diminuiu a falta de Chauncey Billups, que ainda não pôde jogar devido a uma lesão na perna esquerda e foi bem substituído pelo estreante Rodney Stuckland, que marcou 15 pontos e deu seis assistências. O Orlando Magic teve mais numa vez como principais jogadores o pivô Dwight Howard e o ala turco Hedo Turkoglu. Howard marcou 14 pontos e liderou o jogo em rebotes, com 17, além de ter dado três tocos; já Turkoglu foi o cestinha da equipe com 18 pontos, pegou nove rebotes e deu sete assistências para encerrar sua participação na temporada que o coroou como jogador que mais evoluiu na liga. Na final da Conferência Leste, o Detroit terá pela frente Boston Celtics ou Cleveland Cavaliers. O confronto está empatado em 2 a 2, mas o Celtics tem a vantagem de jogar mais duas vezes em casa.