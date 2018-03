Detroit elimina Orlando na NBA O Detroit Pistons confirmou o favoritismo e, após conseguir uma grande virada na série melhor-de-sete jogos, passou para a semifinal da Conferência Leste da NBA. Jogando em casa neste domingo, no ginásio Auburn Hills, a equipe derrotou o Orlando Magic por 108 a 93 e fechou a disputa em 4 a 3. Seu próximo adversário será o Philadelphia 76?ers, que eliminou o New Orleans Hornets. Liderado por Tracy McGrady, o Magic esteve perto de conseguir um feito surpreendente: entrar nos playoffs como o 8º classificado e eliminar o melhor time da Conferência na temporada regular. O time de Orlando chegou a abrir 3 a 1 na série contra o Detroit Pistons, mas sofreu a virada. No jogo decisivo deste domingo, o destaque foi o armador Chauncey Billups, que marcou 37 pontos para os Pistons. Richard Hamilton fez mais 22, enquanto o pivô Ben Wallace conseguiu 12 rebotes e 5 tocos. No Magic, Tracy McGrady não conseguiu escapar da forte marcação dos jogadores dos Pistons. Com 21 pontos, número abaixo de sua média nos playoffs de mais de 30 por jogo, ele viu sua equipe ser eliminada. O técnico Doc Rivers o tirou de quadra, para poupá-lo, quando faltavam 3 minutos e 24 segundos para o final da partida e a torcida de Detroit aplaudiu muito por sua performance em toda a temporada. Ao conseguir essa virada na série com o Orlando, o Detroit Pistons se tornou a 7ª equipe na história da NBA a reverter uma desvantagem de 3 a 1 nos playoffs. Agora, o desafio é contra o Philadelphia de Allen Iverson. A outra semifinal da Conferência Leste também já está definida: New Jersey Nets x Boston Celtics. Do lado Oeste, falta apenas uma vaga, a ser decidida ainda neste domingo, entre Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers - daí sairá o adversário do Sacramento Kings. O outro confronto terá San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers.