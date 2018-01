Detroit Pistons assegura 1.º lugar da Divisão Central Com 26 pontos e oito rebotes do ala Rasheed Wallace, o Detroit Pistons assegurou, na noite de segunda-feira, o título da Divisão Central da NBA, ao vencer o Atlanta Hawks por 91 a 84, em Detroit. Chauncey Billups e Richard Hamilton, do Pistons, fizeram 14 pontos cada um. Foi a quinta derrota do Hawks nos últimos seis jogos. Os outros resultados da rodada foram: Boston Celtics 97 x 105 Los Angeles Lakers Houston Rockets 91 x 99 Los Angeles Clippers Portland Trail Blazers 93 x 100 Milwaukee Bucks