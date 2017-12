Detroit Pistons derrota Cleveland Cavaliers em casa A equipe do Detroit Pistons confirmou seu favoritismo e, neste domingo, derrotou em casa o Cleveland Cavaliers por 113 a 86, na abertura da série melhor-de-sete das semifinais da Conferência Leste. Tayshaun Prince, ala dos Pistons, foi o cestinha da partida, com 24 pontos. O ala-armador Richard Hamilton também se destacou, com 20 pontos. Pelo Cleveland, o melhor foi o ala LeBron James, que fez 22 pontos. O ala-pivô brasileiro Anderson Varejão jogou por 21 minutos e somou 11 pontos e oito rebotes. Os times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, novamente em Detroit. Depois, a série vai para Cleveland, onde serão realizados outros dois jogos.