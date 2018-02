Detroit Pistons é campeão na NBA O Detroit Pistons conquistou o seu terceiro título na NBA, no início da madrugada desta quarta-feira, ao derrotar o Los Angeles Lakers, por 100 a 87 (55 a 45), fechando a série final da temporada 2003/2004 por 4 a 1. A equipe de Detroit fora campeã em 1988/89 e 1989/90. A equipe de Ben Wallace e Richard Hamilton venceu o primeiro jogo, em Los Angeles, por 87 a 75. Perdeu o segundo duelo na prorrogação, por 99 a 91, ainda na Califórnia. Em casa foram três triunfos seguidos: 88 a 68, 88 a 80 e 100 a 87. Os Pistons venceram 54 dos 82 jogos da primeira fase. Nas quartas-de-final da Conferência Leste passaram pelo Milwaukee Bucks por 4 a 1. Na semifinal, superaram o New Jersey Nets por 4 a 3. O adversário na decisão da conferência foi o Indiana: batido por 4 a 2. O técnico Larry Brown conquistou o seu primeiro título na NBA, após 28 anos de carreira. Ele perdera duas vezes para o próprio Los Angeles Lakers, dirigindo o Indiana Pacers. Com 63 anos e 9 meses, ele se tornou o técnico mais velho a ser campeão. Em uma partida praticamente perfeita na parte tática, o Detroit massacrou o Lakers. Tayshaun Prince fez uma forte marcação sobre o astro Kobe Bryant, cestinha do jogo com 24 pontos. Ben Wallace passou sobre o gigante Shaquille O?Neal, com inúmeras enterradas. Richard Hamilton, maior pontuador do Detroit (21 pontos), não teve obstáculos para armar os Pistons, enquanto Rasheed Wallace e Chauncey Billups foram incansáveis tanto na defesa quanto no ataque. Billups, inclusive, foi considerado o melhor jogador das finais.