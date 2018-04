Detroit Pistons estréia com vitória sobre Miami Heat na NBA

Tayshaun Prince bateu um recorde pessoal e ajudou o Detroit Pistons a vencer o Miami Heat, por 91 a 80, ao marcar sozinho 34 pontos na quinta-feira. Prince também conseguiu 12 rebotes, outra marca pessoal, no primeiro jogo da temporada da NBA para ambas as equipes. "Ele foi fantástico", disse o companheiro de equipe Chauncey Billups a repórteres. O Detroit venceu o jogo ao garantir no segundo tempo 12 pontos consecutivos, com o Miami passando mais de seis minutos sem uma cesta. O placar estava empatado em 62 a 62, com pouco mais de minuto para o fim do terceiro quarto, quando começou a série do Detroit. Nas outras partidas da quinta-feira, o Houston venceu o Utah por 106 a 95, e o Phoenix bateu o Seattle por 106 a 99.