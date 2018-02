Detroit Pistons perde o segundo jogo consecutivo na NBA Os 29 pontos assinalados por Joe Johnson, entre eles o arremesso certeiro quando faltavam 7,5 segundos para o final da partida, na noite desta terça-feira, levaram o Atlanta Hawks à uma emocionante vitória em cima do Detroit Pistons, por 99 a 98. Com este resultado, o Detroit não pôde festejar o 40.º resultado positivo na temporada 2005-2006 da NBA. O Detroit, melhor equipe da liga até o momento, com 39 vitórias e 8 derrotas, perdeu, pela primeira vez no atual torneio, seu segundo jogo seguido. Os outros resultados da rodada foram: New York Knicks 82 x 85 Los Angeles Clippers Dallas Mavericks 102 x 87 Los Angeles Lakers Sacramento Kings 104 x 96 Memphis Grizzlies