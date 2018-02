Detroit Pistons segue como melhor equipe da NBA Richard Hamilton fez 30 pontos e o ala Rasheed Wallace, 20, na vitória, na noite de sexta-feira, do Detroit Pistons sobre o Philadelphia Sixers, por 87 a 80. O time da Philadelphia jogou, em casa, sem o armador Allen Iverson, que se recupera de uma contusão no tornozelo. Com 39 vitórias e 6 derrotas na atual temporada da NBA, o Detroit segue como a equipe de melhor performance no torneio. Outros resultados Atlanta Hawks 96 x 94 Orlando Magic Toronto Raptors 104 x 90 New York Knicks Boston Celtics 81 x 98 Los Angeles Clippers Charlotte Bobcats 112 x 102 Los Angeles Lakers Houston Rockets 100 x 77 Seattle SuperSonics Utah Jazz 89 x 79 Sacramento Kings Portland Trail Blazers 89 x 85 Minnesota Timberwolves