Detroit Pistons tem vitória fácil O entrosamento entre Chauncey Billups e Richard Hamilton foi fundamental na fácil vitória do Detroit Pistons sobre o Atlanta Hawks, por 99 a 84, na rodada de ontem à noite da NBA. Outros resultados: Boston Celtics 110 New Jersey Nets 89; Philadelphia Sixers 95 Houston Rockets 118; Indiana Pacers 97 Toronto Raptors 98; New Orleans Hornets 82 Dallas Mavericks 90; Minnesota Timberwolves 79 Phoenix Suns 108; Portland Trail Blazers 97 Denver Nuggets 94; Golden State Warriors 107 Sacramento Kings 111.