Detroit Pistons vence e fecha a série contra Orlando Magic O Detroit Pistons despachou com facilidade o Orlando Magic e tornou-se o primeiro semifinalista da Conferência Leste da NBA. Com a vitória por 97 a 93, em Orlando, o Pistons fechou a série contra os anfitriões por 4 x 0. Agora, o time liderado pelo armador Chauncey Billups espera o vencedor do duelo entre Chicago Bulls e Miami Heat. A equipe que consagrou o astro Michael Jordan está vencendo a série contra os atuais campeões da NBA por 3 a 0. Os destaques do Pistons foram o armador Chauncey Billups, com 25 pontos, e o ala Richard Hamilton, com 19. Outro destaque da vitória do Pistons foi o argentino Carlos Delfino, que contribuiu com seu time anotando três cestas de três pontos e mais dois de lance livre no último quarto da partida. Apesar da derrota, Dwight Howard, do Magic, foi o destaque do jogo, marcando 29 pontos e pegando 17 rebotes. Foi a única vez que seu time teve o melhor destaque individual em toda a série. Ao contrário dos jogos anteriores, o Magic jogou bem e vendeu caro a derrota. O time de Orlando começou o último quarto com nove pontos de vantagens, mas não conseguiu segurar a experiente equipe de Detroit, que virou o placar para 85 a 80 faltando três minutos para o fim e soube administrar a vantagem. Esta foi a primeira vez que o Pistons vence a série melhor de sete por 4 a 0, desde 1990, quando ganharam seu segundo título consecutivo da NBA.