Detroit Pistons vence e segue como melhor equipe da NBA O Detroit Pistons confirmou sua condição de melhor equipe da temporada atual da NBA, a liga americana de basquete profissional, ao derrotar, na noite de quarta-feira, o Toronto Raptors por 105 a 98, no Canadá, com destaque para o armador Chauncey Billups, que fez 26 pontos e deu 10 assistências. O ala Tayshaun Prince, com 21 pontos e seis rebotes, e o ala-armador Richard Hamilton, com 17 pontos, também se destacaram no Pistons, que acumula 51 vitórias e tem 12 resultados negativos. Os outros resultados da rodada foram: Orlando Magic 114 x 108 Utah Jazz (após uma prorrogação) Indiana Pacers 99 x 101 Denver Nuggets Washington Wizards 107 x 99 Charlotte Bobcats New York Knicks 121 x 117 Atlanta Hawks (após duas prorrogações) New Jersey Nets 78 x 65 Portland Trail Blazers Milwaukee Bucks 104 x 88 Chicago Bulls Houston Rockets 81 x 95 Dallas Mavericks Los Angeles Lakers 92 x 89 Minnesota Timberwolves