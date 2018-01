Detroit segue como melhor equipe da NBA Richard Hamilton fez 30 pontos, sendo 20 na segunda metade do jogo, ontem à noite, quando o Detroit Pistons passou à frente no marcador e acabou vencendo o New Orleans Hornets, por 96 a 86. Com o resultado, o Detroit acumula na atual temporada da NBA 27 vitórias contra apenas 5 derrotas, o melhor desempenho entre as equipes da liga até o momento. Outros resultados - Boston 98, Atlanta 94; New York 92, Cleveland 84; Charlotte 111, Houston 106; Memphis 99, Sacramento 85; Milwaukee 95, Minnesota 92; San Antonio 96, New Jersey 91; Denver 139, Phoenix 137; L.A. Clippers 90, Orlando 73.