Detroit Shock é campeão da WNBA O Detroit Shock é o novo campeão da WNBA, a liga norte-americana de basquete feminino. A equipe derrotou na noite desta terça-feira o Los Angeles Sparks, dono dos dois últimos títulos, ao fazer 83 a 78 e fechar a série decisiva em 2 jogos a 1. Dirigido por Bill Lambeer, ex-pivô do time do Detroit Pistons que foi bicampeão da NBA no final da década de 80, o Shock conseguiu uma incrível virada no playoff final da WNBA. Afinal, no primeiro jogo deu Los Angeles: 75 a 63. Depois, empate na série: vitória da equipe de Detroit por 62 a 61. E, nesta terça-feira, o Shock venceu a partida decisiva com 27 pontos de Ruth Riley, eleita a melhor jogadora das finais - a cestinha foi Mwadi Mabika, do Sparks, com 29 pontos. O Detroit completa, assim, uma recuperação notável, saindo da pior campanha da WNBA na temporada passada para o título deste ano. Com essa conquista, o Shock entra na lista do seleto grupo de campeões da WNBA, que foi criada em 1997. O Houston Comets, time da brasileira Janeth, ganhou as quatro primeiras edições. Depois, veio o reinado do Los Angeles Sparks, com dois títulos. Agora, é a vez de Detroit.