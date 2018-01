Detroit vence 3ª partida das finais Richard Hamilton, com 24 pontos, e Chauncey Billups, com 20, conduziram ontem à noite o Detroit Pistons à vitória sobre o San Antonio Spurs, por 96 a 79, na terceira partida da finalíssima da NBA, que agora está em 2 jogos a 1 para o Spurs, na série melhor de sete jogos. O argentino Manu GinDobili, do Spurs, que desequilibrou nas partidas anteriores, ficou apenas 29 minutos na quadra e fez só 7 pontos. Sua atuação foi prejudicada por contusões sofridas logo no primeiro quarto. A quarta partida será disputada amanhã, novamente em Auburn Hills.