Detroit vence a primeira contra Milwaukee O Detroit Pistons confirmou o favoritismo e saiu na frente do Milwaukee Bucks nos playoffs da NBA. No primeiro confronto da série melhor-de-sete jogos entre os dois, neste domingo, o time de Detroit atuou em seu ginásio e venceu com folga, por 108 a 82. Com um bom conjunto, o Detroit teve 6 jogadores que fizeram mais de 10 pontos. Dentre eles, o cestinha foi Richard Hamilton, com 21. Do lado do Milwaukee, o melhor foi Desmond Mason, que marcou 16. A próxima partida entre as duas equipes acontece na quarta-feira, novamente em Detroit.