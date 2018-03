Detroit vence a primeira do Philadelphia O Detroit Pistons venceu o Philadelphia Sixers, por 98 a 87 (49 a 40), nesta quarta-feira à noite, em seu ginásio, no primeiro jogo das semifinais da Conferência Leste da NBA. Ficará com a vaga na final a equipe que somar primeiro quatro vitórias. O cestinha da partida foi o armador Allen Iverson, dos Sixers, com 27 pontos. As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, de novo em Detroit. O vencedor deste confronto encara na decisão o ganhador entre Boston Celtics e New Jersey Nets. Os Nets vencem por 1 a 0.