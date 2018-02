Detroit vence a sétima consecutiva pela NBA

O frenesi em torno da campanha surpreendente do Boston Celtics é compreensível, mas o Detroit Pistons trilha, aos poucos, seu caminho na Conferência Leste como a principal força a ser batida e, na madrugada deste sábado (horário de Brasília), o time do técnico Flip Saunders venceu o rival Indiana Pacers por 114 a 101. Esta foi a sétima vitória consecutiva dos Pistons, que venceram nove dos últimos dez jogos, chegando a 22 vitórias e apenas sete derrotas, com a liderança tranqüila da Divisão Central da Conferência Leste da NBA. Já os Pacers somam 15 vitórias e 15 derrotas, justamente na segunda posição de tal divisão. O destaque da partida foi o ala-armador Richard Hamilton, com 23 pontos e nove assistências, enquanto o ala Tayshaun Prince anotou 14 pontos. Já o armador do time, Chauncey Billups, ajudou com 14 pontos, demonstrando, mais uma vez, que o forte da equipe de Detroit é o seu conjunto. Pelo lado dos Pacers, o destaque foi o pivô Jermaine O'Neal, com 25 pontos. O jogador, inclusive, está na lista de possíveis transferência no começo do ano de 2008, já que estaria insatisfeito com o atual elenco de sua equipe. Especula-se que seu destino poderia ser a cidade de Los Angeles para jogar ao lado do astro Kobe Bryant, pelos Lakers. Confira os resultados da rodada: Miami Heat 114 x 121 Orlando Magic Detroit Pistons 114 x 101 Indiana Pacers Portland Trail Blazers 109 x 98 Minnesota Timberwolves Los Angeles Lakers 123 x 109 Utah Jazz Golden State Warriors 120 x 124 Denver Nuggets Chicago Bulls 103 x 99 Milwaukee Bucks New Jersey Nets 109 x 106 Washington Wizards Charlotte Bobcats 85 x 99 New Orleans Hornets Memphis Grizzlies 83 x 103 Houston Rockets San Antonio Spurs 73 x 83 Toronto Raptors Los Angeles Clippers 88 x 94 Phoenix Suns Sacramento Kings 80 x 92 Philadelphia 76ers