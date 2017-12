Detroit vence e empata playoff final da Conferência Leste Numa partida emocionante, que se manteve indefinida até o final, o Detroit Pistons venceu o Miami Heat, em casa, por 92 a 88 e empatou por 1 a 1 o playoff final da Conferência Leste da NBA. A nove segundos do encerramento do jogo, Dwayne Wade fez um cesta de três para o Miami e diminuiu a diferença para dois pontos. Mas Chauncey Billups converteu dois lances livres para o Detroit, após sofrer falta na seqüência, e seu time ainda roubou a bola. Wade acabou sendo o destaque individual da partida, com 32 pontos, sete rebotes e cinco assistências. Pelos Pistons, o cestinha foi Tayshaun Prince, com 24 pontos e 11 rebotes, um a menos que Ben Wallace. O terceiro e o quarto jogos da série serão em Miami, no domingo e na terça-feira. Nesta sexta, em Dallas, o Dallas Mavericks tenta empatar a série contra o Phoenix Suns, que deve ter o brasileiro Leandrinho como titular.