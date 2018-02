Detroit vence mais uma e mantém liderança da Divisão Central

O ala Tayshaun Prince anotou 23 pontos e liderou o ataque do Detroit Pistons na vitória por 109 a 87 sobre o Golden State Warriors pela NBA, no domingo. Esta foi o segundo triunfo consecutivo da equipe de Detroit. O ala Antonio McDyess respondeu ainda por 14 pontos e 11 rebotes, o armador Chauncey Billups chegou a 19 pontos e Richard Hamilton somou 13 e seis assistências. O confronto foi definido de forma tranqüila pela equipe de Detroit, líder da Divisão Central e que esteve sempre à frente no marcador. No fim do segundo quarto o placar já apontava 58 a 35. Pelo lado dos Warriors, o destaque ficou por conta do ala reserva Matt Barnes, que anotou 15 pontos. Stephen Jackson foi o único atleta titular a superar pontuação de dígito duplo na partida (13). O resultado deixou os Warriors com campanha de 13 derrotas e 11 vitórias, na terceira posição na Divisão do Pacífico.