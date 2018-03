Detroit vence Sixers na prorrogação O Detroit Pistons abriu 2 a 0 na série melhor-de-sete jogos contra o Philadelphia 76?ers, nos playoffs da NBA, ao vencer o rival na prorrogação, por 104 a 97, na noite desta quinta-feira. Agora, depois de jogar duas fora de casa pela semifinal da Conferência Leste da liga, os Sixers tentam a reação em seu ginásio, a partir de sábado. O Philadelphia teve o jogo nas mãos nesta quinta-feira. Mas seu principal jogador e cestinha, Allen Iverson, errou dois lances livres nos segundos finais. Aí, o reserva Prince marcou dois pontos para o Detroit e levou a partida para a prorrogação (92 a 92). Depois, os Pistons abriram boa vantagem e ganharam, comandados novamente pelo novato Prince, que fez 7 pontos só no tempo regulamentar. O cestinha do jogo foi Allen Iverson, que marcou 31 pontos mas não impediu a derrota do Philadelphia.