Deu Universo/BRB e Ulbra pelo Nacional Nos dois jogos disputados na noite desta quinta-feira, pela quarta semana do Nacional de basquete masculino, uma vitória do mandante e outra de um visitante: Ulbra/Torres 99 x 92 Joinville/FME, na prorrogação, em Torres; e Corinthians/UMC/Mogi 91 x 103 Universo/BRB, em Mogi das Cruzes. Com estes resultados, as posições destes times na classificação é: Universo/BRB - 5.º; Ulbra/Torres - 13.º; Joinville/FME - 15.º; e Corinthians/UMC/Mogi - 16.º.